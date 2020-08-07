В облачном хранилище Mega были опубликованы 20 ГБ данных, украденных у компании Intel. В том числе документы с пометкой «конфиденциально» и «для служебного пользования».
Файлы опубликовал швейцарский разработчик Тилль Коттманн, который утверждает, что получил их от источника, взломавшего компьютеры Intel в мае этого года. Коттманн известен тем, что и ранее публиковал подобные утечки, в том числе файлы, украденные с некорректно настроенных репозиториев.
В этой утечке содержится информация о разработке и исходный код различных чипсетов, в том числе код BIOS для процессоров Kaby Lake, принципиальные схемы, а также описание различных утилит и прошивок для готовящихся к выпуску процессоров Tiger Lake. Данных о клиентах и сотрудниках Intel там нет.
Коттманн говорит, что файлы были украдены с сервера Intel, который хостился у компании Akami, а его защита от атак была настроена неправильно. Сама компания отрицает хакерский взлом. По её словам, утечка могла возникнуть от кого-то с непосредственным доступом в веб-порталу Resource and Design Center, на котором содержатся непубличные технические документы с описанием технологий, используемых в процессорах. В настоящее время Intel проводит проверку и пытается найти источник утечки.
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