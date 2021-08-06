



Русскоязычные хакеры выложили в даркнете базу, которая содержит данные приблизительно одного миллиона банковских карт. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.



Эксперты выяснили, что утечка затрагивает в основном карты, выпущенные в США и других странах. Банки ощутят на себе её последствия в самое ближайшее время. Злоумышленники попытаются использовать полученные данные. Как вариант, они будут совершать покупки в интернет-магазинах с использованием чужих счетов. Убытки понесут как банки и магазины, так и банковские клиенты, чьи платёжные данные оказались в открытом доступе.



Такая щедрость со стороны хакеров может объясняться очень просто. Эксперты изучили базу и выяснили, что в ней содержатся сведения о картах, выпущенных в 2018 и 2019 года, то есть срок их действия уже подходит к концу. Несмотря на то, что база огромная даже по меркам даркнета, её ценность невелика, а риски обладания ею очень высоки.



Самое время установить лимит на своей карте.







