



«Русская служба Би-би-си» рассказала о том, как московские власти следят за жителями города. Система слежки давно налажена, она очень обширная и постоянно развивается.



Инициатором получения подробной и максимально актуальной информации о горожанах стал Сергей Собянин, занявший должность мэра в 2010 году. Он поручил городским службам построить систему умного города, прототипом для которой стал Сингапур. На эти цели с 2012 по 2020 годы было выделено 490 миллиардов рублей, причём расходы ежегодно растут.



Какую информацию собирают и анализируют власти Москвы:



Геоаналитические данные сотовых операторов. С их помощью анализируются перемещения москвичей, места их проживания и работы с привязкой к конкретному человеку. Сейчас эта система позволяет вычислять тех, кто нарушает режим самоизоляции.



Данные от сервисов такси, каршеринга, карт «Тройка», датчиков системы ГЛОНАСС, противоугонных систем «Цезарь-Сателлит» и камер наблюдения с распознаванием лиц. Для поиска человека по этой системе необходима его фотография (например, селфи из мобильного приложения или даже старый снимок из студенческого билета или проездного).



Образцы голоса москвичей, которые обращаются по телефону в единую городскую диспетчерскую службу.



Данные о местоположении и устройствах на которых жители города заходят в точки бесплатного Wi-Fi, сайт mos.ru и другие муниципальные ресурсы.



Данные об имуществе горожан и платежах за ЖКХ. Они позволяют составить представление о финансовом положении москвичей.



«Русская служба Би-би-си» выяснили, что в общей сложности московские власти запустили около 170 информационных систем, так или иначе получающих сведения о гражданах. С их помощью при необходимости можно следить за конкретным человеком, хотя формально они собирают обобщённые данные.



Власти Москвы планировали ввести пропускной режим, при котором перемещаться по городу можно только по QR-кодам, выдаваемым на сайте мэрии. Сергей Собянин заявил, что этот режим не будет вводиться, поскольку жители города послушно соблюдают режим самоизоляции, а обнаруживать нарушителей можно с помощью информационных систем.







