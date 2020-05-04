Специалисты компьютерной безопасности из компании Cyble приобрели базу из более 500 000 взломанных аккаунтов сервиса для видеоконференций Zoom. Она была ранее выставлена на продажу хакерами в даркнете.
Сообщается, что данные продавали по очень низкой цене. Издание The Sunday Times сообщает, что продавцом выступил русскоговорящий пользователей Telegram. О продаже учетных записей Zoom стало известно ранее в прошлом месяце. База данных содержит логины, пароли, адреса электронной почты, а также ссылки на видеоконференции и пин-коды для управления ими.
В общей сложности хакерами было продано чуть более 530 000 аккаунтов. Компания Cyble подтвердила подлинность части данных, поскольку они принадлежали её клиентам. Ранее о том, что продавцами были русскоязычные лица не сообщалось.
Сообщается, что данные продавали по очень низкой цене. Издание The Sunday Times сообщает, что продавцом выступил русскоговорящий пользователей Telegram. О продаже учетных записей Zoom стало известно ранее в прошлом месяце. База данных содержит логины, пароли, адреса электронной почты, а также ссылки на видеоконференции и пин-коды для управления ими.
В общей сложности хакерами было продано чуть более 530 000 аккаунтов. Компания Cyble подтвердила подлинность части данных, поскольку они принадлежали её клиентам. Ранее о том, что продавцами были русскоязычные лица не сообщалось.
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