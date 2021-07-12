Telegram

В сети появилась база, в которой содержатся личные данные примерно 775 тысяч пользователей Telegram. Она наполнена информацией о жителях России, Украины и Белоруссии.

В базе 774 871 строка со следующими видами данных:

  • Идентификатор пользователя (Telegram ID)
  • Номер телефона
  • Ник пользователя
  • Имя и фамилия
Telegram

Очевидно, что база была собрана методом парсинга, то есть специальный робот добавлял пользователей Telegram в свои контакты и таким образом получал номера телефонов (если пользователь не скрыл свой номер настройками приватности). По сути это не утечка, а лишь автоматизированный сбор данных, которые были недостаточно надёжно скрыты. Настройки Telegram позволяют убрать номер телефона даже от знакомых, не использовать ник и, само собой, заменить настоящие имя и фамилию на вымышленные.

Эту базу могут использовать мошенники или спамеры, но особо тут не развернуться. Они могут разве что позвонить человеку и назвать его имя и фамилию, но зачем это делать, не совсем понятно. Конечно, методом социальной инженерии даже с таким скудным набором данных можно втереться в доверие, чтобы выманить деньги, но обычно мошенникам требуется больше вводных данных (например, номер банковской карты, город или адрес проживания, пароли от аккаунтов и пр.)

Вряд ли Telegram посчитает эту утечку опасной и станет принимать меры по защите пользователей, чьи данные утекли в открытый доступ. Кто хотел позаботиться о своей безопасности — давно зашли в настройки и скрыли все данные, которые не должны становиться общеизвестными.



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