Камеры наблюдения наконец-то можно безопасно использовать дома. Даже если хакнут, никто не поймёт, чем вы занимались

Александр


Австралийские разработчики создали технологию, которая меняет до неузнаваемости изображение от камер наблюдения. Это очень большое дело, ведь такие камеры уязвимы перед хакерскими атаками, и их обладатели зачастую даже не знают, что в даркнете торгуют целыми коллекциями домашних стримов.

Новое изобретение задействует шифрование данных перед его сохранением в облаке или на компьютере, а это означает, что даже в случае перехвата к хакерам попадёт несчитываемая информация. Эту технологию также можно задействовать на устройствах, которые полагаются на компьютерное зрение (например, роботы-пылесосы и роботы, заменяющие домашних животных). В этом случае устройство получает монохромное изображение, на котором невозможно распознать людей и какие-либо предметы, но оно всё равно достаточно информативно для того, чтобы робот понимал, что его окружает, куда ему можно передвигаться и что ему нужно делать.

Разработчики утверждают, что искажённое их алгоритмами изображение невозможно восстановить, поскольку оно содержит слишком мало информации для какой-либо интерпретации. Они надеются, что созданная ими технология найдёт применение не только для домашних камер, но и в организациях, которым нужно постоянное наблюдение за объектами и при этом не менее важно соблюсти конфиденциальность.
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