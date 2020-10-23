





Каршеринг «Делимобиль» запустил месяц назад пилотный проект во всех городах присутствия, кроме Москвы. Это помогло скорректировать алгоритм и теперь его распространили на столицу.Сообщается, что эксперимент продлится несколько недель. Тест перед бронированием автомобиля необходимо будет проходить с 23:00 до 5:00, поскольку в это время самый высокий риск того, что за рулём может оказаться человек в небезопасном для вождения состоянии. Пользователям нужно будет выполнить задание с различными вариантами ответов. Например, подобрать определенную последовательность цифр или фигур на скорость.В случае если пользователь не достигнет определенного результата, ему предложат отказаться от бронирования или пройти авторизацию через видеоселфи.После завершения пилотного проекта в Москве компания проанализирует полученные данные и разработает альтернативные меры в случае непрохождения водителем теста. Результаты теста также могут быть включены в пользовательский рейтинг, которые компания недавно анонсировала.