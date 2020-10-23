Каршеринг «Делимобиль» запустил месяц назад пилотный проект во всех городах присутствия, кроме Москвы. Это помогло скорректировать алгоритм и теперь его распространили на столицу.
Сообщается, что эксперимент продлится несколько недель. Тест перед бронированием автомобиля необходимо будет проходить с 23:00 до 5:00, поскольку в это время самый высокий риск того, что за рулём может оказаться человек в небезопасном для вождения состоянии. Пользователям нужно будет выполнить задание с различными вариантами ответов. Например, подобрать определенную последовательность цифр или фигур на скорость.
В случае если пользователь не достигнет определенного результата, ему предложат отказаться от бронирования или пройти авторизацию через видеоселфи.
После завершения пилотного проекта в Москве компания проанализирует полученные данные и разработает альтернативные меры в случае непрохождения водителем теста. Результаты теста также могут быть включены в пользовательский рейтинг, которые компания недавно анонсировала.
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