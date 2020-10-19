Делимобиль
Каршеринг «Делимобиль» добавил пользовательский рейтинг в сервис. Он с 19 октября начнет отображаться в приложении после обновления.

Сообщается, что рейтинг будет складываться по пятибалльной шкале и повлияет на стоимость поездки и доступ к автомобилям бизнес-класса. Четыре фактора, от которых он будет зависеть:
  • Манера вождения (резкие ускорения, резкие торможения, скорость движения, наличие ДТП и превышение скорости);
  • Частота поездок (количество минут в режиме ride со скоростью более 20 км/ч за последний месяц);
  • Наличие или отсутствие штрафов;
  • Своевременность оплаты поездок.
Рейтинг повлияет на стоимость минуты поездки. Выгода водителей с самой высокой оценкой может составить до 35%. Точные тарифы в сервисе пока не раскрыли. Также высокий рейтинг предоставит доступ к автомобилям бизнес-класса и расширенному страхованию.

Рейтинг «Делимобиль»

Пользователей при критически низком значении некоторых составляющих, например опасное превышение скорости, предупредят о возможной блокировке в сервисе временно или навсегда. «Делимобиль» подскажет как улучшить свой рейтинг.

Отметим, что «Делимобиль» — не первый сервис, запустивший пользовательский рейтинг. Ранее аналогичная система заработала в YouDrive.


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Источник:

TJ TJ

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