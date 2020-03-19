Сервис доставки еды Delivery Club приостановил прием наличных для оплаты заказов из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Это решение было принято для сведения взаимодействий между сотрудниками и клиентами к минимуму. Уточняется, что ранее наличный расчет использовали только 10 процентов клиентов.





«Сокращение количества контактов между людьми — наиболее эффективный способ профилактики коронавирусной инфекции, поэтому мы считаем правильным пойти на этот шаг. Многие пользователи, которые по-прежнему предпочитают рассчитываться наличными, на наш взгляд, готовы перейти к оплате внутри приложения. И сейчас самое время это сделать», — операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.



Напомним, «Яндекс.Еда» тоже отказалась от приема наличных ранее. Оплачивать заказы можно банковскими картами и сервисом Apple Pay. Отмечается, что при доставке из некоторых ресторанов все еще принимаются наличные средства к оплате, если такая возможность присутствует, то она будет отображена при оформлении зааза.



Ранее у Delivery Club появилась «бесконтактная» доставка еда. Её можно выбрать, чтобы избежать прямого контакта с курьером. «Яндекс.Еда» предлагает аналогичную услугу.





