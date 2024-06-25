Эксперты объяснили, почему Telegram опасен. Павел Дуров феерично разгромил все их доводы

Журналисты TechCrunch опубликовали статью, в которой высказываются опасения в безопасности Telegram. Опрошенные изданием эксперты считают, что команда разработчиков слишком мала, шифрованию подвергаются не все чаты, а с учётом того, что все данные хранятся в небезопасном месте, возможна их утечка.
Основные опасения ИБ-экспертов:
— Слишком маленькая команда разработчиков (всего 30 человек)
— Владелец — всего один человек (Павел Дуров)
— Сквозное шифрование в переписках по умолчанию отсутствует, оно есть лишь в секретных чатах
— Сервера Telegram расположены в ОАЭ (стране, где приватность пользователей не особо ценится)
— Telegram хранит огромный объём пользовательских данных, в том числе всю переписку, голосовые сообщения, видеосообщения, фотографии и прочие файлы, которыми обмениваются польщовтели
— Отсутствие инфраструктуры для борьбы со злоупотреблениями и модерации контента
— Отсутствие достаточных ресурсов, чтобы противостоять хакерам, особенно спонсируемым государтсвами
— Отсутствие команды юристов, которые эффективно противостояли бы юридическим запросам на выдачу пользовательских данных
Основные доводы экспертов сводятся к тому, что маленькая команда разработчиков не способна справляться с авральными задачами, такими как массированные попытки взлома или общение с властями госорганами разных стран для решения юридических вопросов и претензий.
Представитель Telegram в комментарии изданию «Код Дурова» опроверг некоторые из этих доводов. В частности, он сказал, что у мессенджера нет серверов в ОАЭ, в этой стране лишь базируется штаб-квартира Telegram, разработчики и Павел Дуров. Кроме того, команда Telegram не такая маленькая, как говорят журналисты и ИБ-эксперты — она насчитывает примерно 60 человек, 30 из которых отвечают за разработку и инфраструктуру, но также есть отдельные команды по модерации и борьбе со злоупотреблениями. «Это действительно компактная и очень эффективная команда. Это как команда морских котиков. Вот так мы работаем. Нам не нужен отдел кадров, чтобы найти суперталантливых инженеров», — добавил представитель Telegram. Ранее Павел Дуров рассказывал, как им удаётся держать пользовательских данные в безопасности: они распределены по серверам в нескольких странах с разными юрисдикциями, поэтому их невозможно выдать властям и кому-бы то ни было ни технически, ни с юридической точки зрения.
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