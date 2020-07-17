Еврокомиссия собирается проверить деятельность компаний, которые работают с данными, собираемыми голосовыми помощниками Siri, Alexa и прочими. Под проверку попадут более четырёхсот компаний по всему миру.
Еврокомиссары уже обнаружили, что IT-гиганты, владеющие голосовыми помощниками, ограничивают доступ к некоторым данным, фильтруют выдачу и производят устройства, намеренно несовместимые с разработками своих конкурентов. Регуляторы собираются исследовать бизнес-модели, по которым работают голосовые ассистенты, изучить, какие именно данные и для каких целей они собирают, а также каким образом происходит монетизация их работы.
По словам комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, одна из ключевых проблем заключается в том, что голосовые ассистенты собирают огромный объём разнообразных данных о пользователе, его привычках и поведении. При этом остаются совершенно непрозрачными цели сбора этих данных, кроме того, возникает риск возникновения утечек и злоупотреблений собранными сведения. Еврокомиссию также интересуют проблемы совместимости различных сервисов с устройствами, на которые установлены голосовые ассистенты.
Не исключено, что по результатам этого расследования будут приняты новые нормы, обязывающие IT-гигантов ограничить сбор информации о пользователях и продоставлять им возможность выбирать, какие данные можно отдавать, а какие нет. Регуляторы также могут обязать их обеспечивать полноценную совместимость выпускаемых ими устройств с сервисами конкурентов. Предварительные итоги расследования будут подведены в начале 2021 года, а финальный отчёт опубликуют в 2022 году.
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