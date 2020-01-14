Компания Apple сообщила, что не сотрудничала с властями США, чтобы помочь в разблокировке нескольких iPhone, которые, предположительно, принадлежали студенту специалисту по авиации, убившему трех человек на базе военно-морского флота штаты Флориды.
Генеральный прокурор Ульям Барр обвинил компанию в отказе помочь властям в разблокировке устройств. Он призвал Apple найти способ взлома зашифрованных смартфонов. «Нам нужно знать, с кем и какими способами контактировал стрелок перед смертью», — заявил прокурор в понедельник.
Сайт Cult of Mac сообщает, что производитель iPhone предоставил ответы на большинство запросов властей. Apple рассказала о том, что предоставила властям «широкий спектр информации, включая резервные копии iCloud, информацию об учетных записях, а также данные о транзакциях».
Генеральный прокурор Ульям Барр обвинил компанию в отказе помочь властям в разблокировке устройств. Он призвал Apple найти способ взлома зашифрованных смартфонов. «Нам нужно знать, с кем и какими способами контактировал стрелок перед смертью», — заявил прокурор в понедельник.
Сайт Cult of Mac сообщает, что производитель iPhone предоставил ответы на большинство запросов властей. Apple рассказала о том, что предоставила властям «широкий спектр информации, включая резервные копии iCloud, информацию об учетных записях, а также данные о транзакциях».
«Мы с большим уважением относимся к правоохранительным органам и всегда сотрудничали, чтобы помочь в расследованиях. Когда ФБР запросило у нас информацию по этому случаю мы предоставили все имеющиеся у нас данные. Мы отвечали на все запросы быстро, зачастую в течение нескольких часов. Мы передали множество гигабайт информации в рамках расследования», — сообщается в заявлении компании.
По поводу разблокировки iPhone
Apple продолжает придерживаться своей четкой позиции и ясно дает понять, что она не готова идти на компромисс и разблокировать устройства, даже в случаях, когда дело доходит до криминала или терроризма. «Мы всегда утверждали, что не существует такого явления, как бэкдор для хороших парней. Поскольку такие методы могут быть использованы злоумышленниками», — говорится в заявлении компании.
«Сегодня правоохранительные органы имеют доступ к огромному количеству данных. Поэтому американцам не приходится выбирать между ослаблением шифрования и расследованием. Мы считаем, что шифрование жизненно важно для защиты нашей страны и данных наших пользователей» — Apple.
Что дальше?
Таким образом, Apple ответила отказом в разблокировки смартфонов стрелка на просьбу Барра. Теперь ход переходит к властям США. В ближайшее время мы узнаем, планирует ли правительство запросить судебное решение, которое заставит Apple перешагнуть собственные меры безопасности. Очевидно, что в этой ситуации нас ожидает дальнейшее развитие противостояния между высокими технологиями и правоохранительными органами.
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- мы не взламываем устройства для властей — и дальше шепотом, вот пароль написали вам на бумажке ))
Криворучки, где тут ужасная и страшная комбинация букв? Чините.
«Теребить на еГО + ВНутренний мир». Пробел не учитывается.
Да, фильтр здесь довольно примитивный. Главное, что он не подсвечивает запретные комбинации в тексте. А из мобильного приложения вообще не поймёшь, в чём дело.