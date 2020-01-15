Дональд Трамп

Компания Apple опубликовала заявление, в котором в очередной раз напомнила о своей позиции по поводу шифрования. Развитие событий не заставило себя долго ждать. Президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере требование срочно разблокировать iPhone террориста.

В своем твите Трамп обратился к Apple напрямую, приняв сторону ФБР. Он напомнил о том, что страна всячески помогает компании и способствует развитию, поэтому купертиновцы должны пойти на уступки.

«Мы на протяжении всего времени помогаем Apple в торговых и множестве других вопросах, а они отказываются разблокировать телефоны, которые использовали убийцы, наркоторговцы и другие преступники. Им нужно оказать помощь нашей великой стране. СЕЙЧАС! ВЕРНЕМ АМЕРИКЕ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ!», — Дональд Трамп.

В этой нелегкой ситуации власти США сделали свой очередной ход. Наблюдаем за дальнейшим развитием событий. Интересно, как поведет себя Apple под таким давлением.



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