Компания Apple опубликовала заявление, в котором в очередной раз напомнила о своей позиции по поводу шифрования. Развитие событий не заставило себя долго ждать. Президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере требование срочно разблокировать iPhone террориста.
В своем твите Трамп обратился к Apple напрямую, приняв сторону ФБР. Он напомнил о том, что страна всячески помогает компании и способствует развитию, поэтому купертиновцы должны пойти на уступки.
В своем твите Трамп обратился к Apple напрямую, приняв сторону ФБР. Он напомнил о том, что страна всячески помогает компании и способствует развитию, поэтому купертиновцы должны пойти на уступки.
We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020
«Мы на протяжении всего времени помогаем Apple в торговых и множестве других вопросах, а они отказываются разблокировать телефоны, которые использовали убийцы, наркоторговцы и другие преступники. Им нужно оказать помощь нашей великой стране. СЕЙЧАС! ВЕРНЕМ АМЕРИКЕ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ!», — Дональд Трамп.
В этой нелегкой ситуации власти США сделали свой очередной ход. Наблюдаем за дальнейшим развитием событий. Интересно, как поведет себя Apple под таким давлением.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Везде пишут как Apple не прогибается под странами и даже под своей родной. Хотя на деле я вижу это ходом властей и самой Apple, мол покупайте все айфоны ведь их не взломать, их не отслеживают и так далее.