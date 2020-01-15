«Мы на протяжении всего времени помогаем Apple в торговых и множестве других вопросах, а они отказываются разблокировать телефоны, которые использовали убийцы, наркоторговцы и другие преступники. Им нужно оказать помощь нашей великой стране. СЕЙЧАС! ВЕРНЕМ АМЕРИКЕ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ!», — Дональд Трамп.