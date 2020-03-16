Власти Франции оштрафовали Apple за нарушение антимонопольного законодательства торговой сетью компании. Купертиновцам предстоит заплатить 1,1 миллиард евро, об этом говорится в заявлении Французского антимонопольного ведомства.



Помимо этого, были оштрафованы два крупных оптовых продавца яблочной продукции — Tech Data и Ingram Micro на 76,1 и 63 миллиона евро соответственно за действия нарушающие конкуретные практики.





«Apple и два оптовых продавца ее продукции договорились не конкурировать друг с другом и предотвращать конкуренцию среди реселлеров, лишив, таким образом, конкуренции оптовый рынок продуктов Apple», — заявила глава антимонопольного ведомства Изабель де Силва.



Штраф для Apple стал самым большим за всю практику франзуского регулятора. Предыдущий рекорд 350 миллионов евро был наложен ведомством на Orange SA в 2015 году.



Напомним, разбирательство было начато в связи с жалобой, поданной премиум-реселлером Apple — eBizcuss в 2012 году. В прошлом году власти Франции оштрафовали Google на 150 миллионов евро за «непрозрачные» принципы в работе рекламной платформы Google Ads, которые позволяли поисковому гиганту использовать их в своих целях.





