Apple Store

Власти Франции оштрафовали Apple за нарушение антимонопольного законодательства торговой сетью компании. Купертиновцам предстоит заплатить 1,1 миллиард евро, об этом говорится в заявлении Французского антимонопольного ведомства.

Помимо этого, были оштрафованы два крупных оптовых продавца яблочной продукции — Tech Data и Ingram Micro на 76,1 и 63 миллиона евро соответственно за действия нарушающие конкуретные практики.

«Apple и два оптовых продавца ее продукции договорились не конкурировать друг с другом и предотвращать конкуренцию среди реселлеров, лишив, таким образом, конкуренции оптовый рынок продуктов Apple», — заявила глава антимонопольного ведомства Изабель де Силва.

Штраф для Apple стал самым большим за всю практику франзуского регулятора. Предыдущий рекорд 350 миллионов евро был наложен ведомством на Orange SA в 2015 году. 

Напомним, разбирательство было начато в связи с жалобой, поданной премиум-реселлером Apple — eBizcuss в 2012 году. В прошлом году власти Франции оштрафовали Google на 150 миллионов евро за «непрозрачные» принципы в работе рекламной платформы Google Ads, которые позволяли поисковому гиганту использовать их в своих целях.



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Источник:

Интерфакс Интерфакс

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