Компания Garmin подверглась хакерской атаке. Остановлены производственные линии, сайт недоступен, не работает мобильное приложение и ни один онлайн-сервис, поддержка не отвечает на звонки и электронную почту.
По слухам, в компьютерные системы Garmin проник вирус, который зашифровал данные и требует выкуп в криптовалюте. Компания не подтверждает это, в своём твиттере она пишет, что её сервисы не работают, но не объясняет, из-за чего.
Garmin выпускает смарт-часы, фитнес-браслеты, пульсометры навигаторы и другие гаджеты. Большинство устройств этой компании работают в том числе без соединения с интернетом, поэтому пользователи могут не заметить перебои в работе её интернет-сервисов. Впрочем, некоторые всё же жалуются на невозможность совершения звонков с помощью смарт-часов.
По данным Malwarebytes, внутренняя компьютерная сеть Garmin была взломана хакерской группировкой Evil Corp. Тайваньское подразделение компании оповестило пользователей о том, что проблемы будут устранены в течение двух дней.
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