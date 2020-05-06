Генпрокуратура России требует от Роскомнадзора блокировки ряда видеороликов с недостоверной информацией о коронавирусе. Информация об этом указана на сайте ведомства.
Речь идет о видео с конспирологическими теориями под названием «Коронавирус. Разоблачение», «Апокалипсис сегодня| Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «Апокалипсис сегодня | Генетическое оружие | часть 3». Их можно найти в социальной сети «Одноклассники» и на платформе YouTube.
В этих роликах утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным ради чипирования населения и установления нового мирового порядка или уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации. Генпрокуратура РФ отмечает, что ни ВОЗ, ни правительство России не подтверждают информацию об искусственном происхождении коронавируса.
Помимо этих видео, Генпрокуратура потребовала заблокировать целый ряд объявлений о продаже лекарств против коронавируса, в описании которых говорится, что «в Казахстане найдена вакцина от коронавируса. Это мощнейшие иммуно-модуляторы… вы получаете надежную защиту от китайского коронавируса и излечитесь от него». Ведомство признало эту информацию недостоверной, поскольку на данный момент «отсутствует специальное лекарственное средство для лечения коронавируса».
Напомним, на прошлой недели жители одного селения в Северной Осетии, которые верят в то, что коронавирус выдуман, чтобы загнать людей в резервации, облучить с помощью антенн 5G и чипировать, сожгли сотовую вышку оператора МТС. К сетям пятого поколения она не имела никакого отношения.
Речь идет о видео с конспирологическими теориями под названием «Коронавирус. Разоблачение», «Апокалипсис сегодня| Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «Апокалипсис сегодня | Генетическое оружие | часть 3». Их можно найти в социальной сети «Одноклассники» и на платформе YouTube.
В этих роликах утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным ради чипирования населения и установления нового мирового порядка или уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации. Генпрокуратура РФ отмечает, что ни ВОЗ, ни правительство России не подтверждают информацию об искусственном происхождении коронавируса.
Помимо этих видео, Генпрокуратура потребовала заблокировать целый ряд объявлений о продаже лекарств против коронавируса, в описании которых говорится, что «в Казахстане найдена вакцина от коронавируса. Это мощнейшие иммуно-модуляторы… вы получаете надежную защиту от китайского коронавируса и излечитесь от него». Ведомство признало эту информацию недостоверной, поскольку на данный момент «отсутствует специальное лекарственное средство для лечения коронавируса».
Напомним, на прошлой недели жители одного селения в Северной Осетии, которые верят в то, что коронавирус выдуман, чтобы загнать людей в резервации, облучить с помощью антенн 5G и чипировать, сожгли сотовую вышку оператора МТС. К сетям пятого поколения она не имела никакого отношения.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник:
Эти факты? Лол.
То что Билл Гейтс, в отличие от усатого идиота пожертвовал несколько миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, а Михалков нет — это самый разумный довод. Кому вы нужны, чипировать вас, в России 60% населения серет в дырку в уличном туалете, чипирование блин)))) ахахахахаха
ЗЕМЛЯ ПЛОСКАЯ!
Такого массового идиотизма я давно не видел, со времён крымнаш.