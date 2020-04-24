Сооснователь и бывший генеральный директор компании Microsoft Билл Гейтс поделился своим мнением относительно последствий коронавирусной пандемии. По его мнению, COVID-19 на долгие годы наложит отпечаток на поведение людей и бизнес .
Гейтс считает, что учёным удастся добиться 95-процентной эффективности лечения COVID-19. Но даже в этом случае потребуется создать эффективную вакцину от кронавируса, иначе человечество не сможет вернуться к нормальной жизни из-за опасений повторной вспышки заражения.
После того, как пандемия пойдёт на спад, мир, по мнению Гейтса, станет «полунормальным». В развитых странах ослабят ограничения, введённые на период карантина, однако людям по-прежнему придётся придерживаться дистанции друг от друга.
Экономические последствия пандемии будут очень серьёзными, в том числе из-за того, что люди пересмотрят свои траты и по возможности будут больше времени проводить дома, а не на работе или в местах отдыха. Гейтс приводит пример: если раньше посадка в ресторане могла быть плотной, то в будущем столы придётся расставлять так, чтобы люди могли находиться в 1,5-2 метрах друг от друга, а это неизбежно снизит вместимость заведений, вследствие чего их выручка может упасть в несколько раз. В таких условиях многие рестораны могут стать убыточными и закроются.
Гейтс пишет, что завод Microsoft в Китае уже возобновил работу деятельность, но на работу ходит лишь половина персонала. Дома остаются люди с симптомами простуды, а также те, кто изъявил желание трудиться удалённо. Работники завода по-прежнему носят маски и перчатки, используют средства дезинфекции и прибегают к прочим мерам безопасности, в том числе дистанцированию при общении с другими людьми.
Изменившееся поведение людей, основанное на страхе заразиться от окружающих, окажет влияние на многие сферы жизнедеятельности. Люди смогут ходить на работу и учёбу, но им предстоит придерживаться строгих мер гигиены. Гейтс не исключает, что люди ещё долгое время не смогут чувствовать себя в безопасности, и из-за этого им придётся отказаться от проведения массовых мероприятий (выставок, концертов, митингов, религиозных служений и прочего).
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Конечно не смогут, пока им льют эти помои в уши целыми днями из всех щелей. Сюда заходишь и то пытаются