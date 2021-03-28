





Неисправный iPad вызвал пожар в доме. Инцидент произошел в прошлом году. Это сообщается в иске против Apple.Дело должны были рассмотреть в суде по общим искам округа Филадельфия, штат Пенсильвания, но на этой неделе его передали в федеральный окружной суд на востоке штата. Утверждается, что в помещении пострадавшего произошел пожар из-за неисправности в электрической/аккумуляторной системе iPad.Страховая компания Allstate Insurance выплатила более 142 000 долларов, чтобы отремонтировать жилище Майкла Макалузо, который пострадал в результате пожара. В связи с этим была нанята юридическая фирма для подачи в суд на Apple, чтобы возместить страховщику убытки.В иске сообщается, что Макалузо не модифицировал свой iPad, использовал его по назначению и не делал каких-либо изменений, выходящих из рамки обычной эксплуатации, предусматриваемой Apple. Также утверждается, что возгорание произошло из-за дефекта в планшете.Ранее Apple уже сталкивалась с аналогичными исками. В 2019 году на компанию подала в суд жительница Нью-Джерси Джулия Айрлэнд Мео, её отец погиб в феврале 2017 года в результате пожара, который, как утверждается был вызван неисправностью в батарее iPad.Владелец жилого комплекса, в котором произошел пожар, Union Management через свою страховую компанию Greater New York Mutual впоследствии подал второй иск против Apple, требуя возмещения ущерба. Эти иски всё еще рассматриваются и остаются нерешенными.Также стоит упомянуть, что смартфоны iPhone обвинялись в пожарах. В 2017 году страховщик State Farm и клиент Ксай Тао, житель Висконсина, подали в суд на Apple. Позднее это дело было прекращено по взаимному соглашению сторон. Не будет лишним напомнить ситуацию с проблемой аккумуляторов Samsung Galaxy Note 7, которая могла приводить к возгоранию устройства. В 2016 году даже удалось запретить использование этой модели в самолетах.