На этой неделе хакеры взломали компьютеры игровой студии CD Projekt и похитили исходный код нескольких игр, а также финансовые документы. Они просили выкуп, угрожая опубликовать данные, если деньги не будут выплачены.
Студия отказалась платить хакерам, а теперь выяснилось, что они выставили на продажу часть украденных данных. Файлы CD Projekt продаются в даркнете на аукционе.
Стартовая цена за исходники игр Cyberpunk 2077, «Ведмак 3» и «Гвинт» составляет 1 миллион долларов США, шаг аукциона 500 тысяч долларов. При этом хакеры готовы моментально продать свою добычу по блиц-цене за 7 миллионов долларов.
Как эта утечка повлияет на деятельность студии CD Projekt, её игры и геймеров, сказать пока трудно. Всё зависит от того, в какие руки попадут исходники игр, если они всё же будут проданы, и каким образом утечкой распорядится покупатель. При худшем раскладе могут быть взломаны инструменты защиты, и игры появятся в открытом доступе вместе с читами, позволяющими проходить их с минимальными усилиями.
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Только если это не сознательная продажа устаревшего кода внештатными сотрудниками компании для поправки финансового благополучия CD Projekt.