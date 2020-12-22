Злоумышленники в сети всегда держат руку на пульсе, копируя различные популярные сайты и сервисы. Ситуация не обошла стороной релиз игры Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED. Появилась «мобильная версия», но вам от неё лучше держаться подальше.
Сообщается, что мошенники распространяют поддельные установщики Cyberpunk 2077, которые содержат шифровальщик CoderWare, на поддельных сайтах, выдающих себя за магазин Google Play. По словам аналитика вредоносного ПО из «Лаборатории Касперского» Татьяны Шишковой, программа-вымогатель использует алгоритм RC4 с запрограммированным ключом. Это означает, что доступ к зашифрованным файлам с помощью этой программы можно получить без уплаты выкупа.
New Android #Ransomware disguised as #Cyberpunk2077 game.Extension: .coderCrypt
Downloaded from fake website imitating Google Play Store.
Family: CoderWare/BlackKingdom https://t.co/JBudDP6vG1 pic.twitter.com/TdM4SAkFWl — Tatyana Shishkova (@sh1shk0va) December 16, 2020
Похожий шифровальщик, маскирующийся под установщик игры Cyberpunk 2077 для Windows, был обнаружен в прошлом месяце. По словам издания Bleeping Computers, эта версия содержала исполняемый файл, скомпилированный на python, который шифрует файлы, добавляя к их именам расширения «.DEMON». На данный момент нет способа разблокировки данных, зашифрованных с помощью вредоносного ПО для операционной системы от Microsoft.
Рекомендуем воздержаться от установки бесплатной версии игры Cyberpunk 2077 из сомнительных источников. Также стоит напомнить, что единственный способ поиграть в новинку на мобильных устройствах — облачные сервисы Nvidia GeForce Now и Google Stadia, а также потоковые от Sony и Microsoft.
Выход Cyberpunk 2077 стал огромным разочарованием для владельцев PlayStation 4 и Xbox One из-за проблем с производительностью. Microsoft и Sony запустили процедуру возврата денег за релиз.
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P.S. Если кто не понял это сарказм.