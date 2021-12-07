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В свежем отчете IT-компании Red Canary сообщается о новом вирусе, который похищает данные криптовалютных кошельков. Злоумышленники распространяют его под видом активатора для Windows.

По словам исследователей сетевой безопасности, зараженная утилита KMSPico содержит исполняемый файл, который в случае попадания на компьютер самостоятельно распаковывается и крадет данные известных криптокошельков. Помимо этого, вирус способен перехватывать конфиденциальную информацию из браузеров.

Специалисты отмечают, в группу риска попадают в первую очередь пользователи пиратских копий Windows, которые используют для обхода процесса активации различные активаторы. Также отмечается, что вирус использует сложный алгоритм маскировки от обнаружения.


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red canary red canary

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