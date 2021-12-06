Microsoft Edge

Edge — браузер компании Microsoft, встроенный в Windows 11. Как и в случае со всеми другими предустановленными приложениями, от него очень непросто избавиться, но такая возможность всё же есть.

Самый лёгкий способ — воспользоваться одной из бесчисленных «удалялок», которые можно найти в гугле по запросу "uninstaller". Некоторые из таких утилит способны деинсталлировать предустановленные приложения, внося изменения в системные данные, в том числе реестр, с помощью различных ухищрений (например, через командную строку и администраторский доступ). Правда, обычно такие программы платные, но то же самое, что делают они, можно сделать самостоятельно, хотя и придётся немного повозиться.

Windows 11
  1. Откройте меню «Пуск» и впишите Powershell в строку поиска. Нажмите на Windows Powershell правой кнопкой мыши и выберите опцию запуска от имени администратора. 
  2. Введите команду get-appxpackage *edge* и нажмите Enter. Вы увидите информацию о Microsoft Edge, в том числе колонку с названием PackageFullName. Скопируйте значение после двоеточия (оно может отличаться на разных компьютерах).
  3. Вставьте команду remove-appxpackage, затем пробел и скопированное ранее значение, нажмите Enter.
Через несколько секунд Microsoft Edge будет удалён. Имейте в виду, что Windows 11 может скачать и установить его заново с одним из последующих обновлений, поэтому ту же самую операцию придётся проделывать заново.


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