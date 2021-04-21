«Чтобы не ждать грядущих презентаций Apple, сегодня мы, группа REvil, предоставим данные о грядущих релизах столь любимой многими компании. Тим Кук может поблагодарить Quanta. Мы посвятили много времени решению этой проблемы. Quanta ясно дала нам понять, что она не заботится о данных своих клиентов и сотрудников, тем самым позволяя публиковать и продавать все данные, которые у нас есть», — написано на сайте REvil.







По данным Security Lab , к хакерской группировке REvil попали чертежи ещё не выпущенных продуктов Apple. Часть из них злоумышленники разместили в открытом доступе — это инженерная документация с подробностями о конструкции ноутбуков и входящих в них компонентов (клавиатуры, тачпада, клавиатуры и прочего).Скорее всего, хакеры добыли эти данные с помощью вируса-шифровальщика и других вредоносных инструментов. Они предлагают Apple выкупить документы и готовы вести переговоры до конца апреля. Если компания не согласится или стороны не договорятся о сумме, оставшиеся документы тоже будут опубликованы. Тем самым группировка REvil может рассекретить продукцию Apple до её официального анонса, а конкуренты Apple получат инструкции по сборке аналогичных продуктов.





Хакеры указывают, что утечка произошла по вине тайваньской компании Quanta Computer. Это один из крупнейших контрактных производителей компьютеров, ноутбуков и планшетов. Он производит продукцию по заказу Apple, Dell, HP и многих других брендов.



Ранее группировка REvil похитила аналогичную документацию у Acer и требовала за неё выкуп 50 миллионов долларов. Acer не пошла на эту сделку, поскольку есть большая вероятность того, что хакеры скопировали чертежи и могли продать их другим производителям.







