Покупать дорогие товары на Ozon стало опасно. Продавцы используют максимально подлую схему обмана

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Пользователи Ozon стали сталкиваться с мошенничеством — они покупают дорогие ноутбуки с топовыми характеристиками, а им приходят гораздо более дешёвые устройства. Вернуть их не получается, а значит, можно забыть о потраченных впустую деньгах.Схема работает следующим образом. Покупатель видит на Ozon предложение приобрести ноутбук с высокопроизводительным процессором, встроенной видеокартой, большим объёмом оперативной памяти и накопителя. Такое устройство может стоить около ста тысяч рублей и выше, что хоть и дорого, но всё равно дешевле, чем-то же самое в российских магазинах. Ноутбук доставляют из Китая, а после вскрытия посылки оказывается, что продавец отправил ноунейм-модель с характеристиками самого дешёвого планшета, цена которому максимум десять тысяч рублей.Поддержка Ozon в чате пишет, что товары, присланные из-за рубежа, можно вернуть через ПВЗ, при этом платить за возврат не нужно. Однако на ПВЗ товар не принимают и говорят, что покупателю нужно договариваться с продавцом и за свой счёт отправлять ему ноутбук «Почтой России» или курьерской службой.И тут начинается самое интересное: чтобы избежать возврата товара, продавцы-мошенники указывают несуществующий адрес в Китае. Пока товар не вернётся (а это не произойдёт), они не обязаны возвращать деньги.Почта или служба доставки не могут оформить отправление, поскольку адреса получателя не существует и посылку физически невозможно доставить. Покупатель может сколько угодно обращаться в Ozon, но поддержка будет раз за разом переадресовывать его к продавцу, а тот либо вообще перестанет выходить на связь в чате, либо будет отвечать что-то несвязное в надежде на то, что покупатель махнёт рукой и отстанет, когда поймёт, что из-за языкового барьера договориться не получится.Что делать в такой ситуации, пока неизвестно. Мошенники пользуются тем, что Ozon выступает только в качестве посредника и не берёт на себя обязательства за товары, присланные из-за рубежа. В России нет устоявшейся практики решения таких разногласий: полиция вряд ли возьмётся расследовать мошенничество, совершённое лицом, которое находится в Китае, судиться с китайцами очень долго и дорого, к тому же, даже если выиграть дело, судебные приставы вряд ли смогут получить от ответчика присуженную сумму.