covidwallet

Разработчик Евгений с твиттерским ником iswitch запустил сайт covidwallet.ru. С помощью этого инструмента можно добавить в Apple Wallet QR-код, свидетельствующий о том, что вы прошли вакцинацию от коронавируса.

Этот QR-код актуален для жителей Москвы и Московской области. С 28 июня их пускают в кафе, рестораны и некоторые другие общественные места только по предъявлению QR-кода. 

Код можно получить на сайте mos.ru в pdf-формате. Далее нужно заскриншотить его, обрезать и сохранить в формате JPG или PNG, а затем загрузить картинку через сайт covidwallet.ru. QR-код сохранится в Apple Wallet, и его будет проще предъявлять по месту требования.



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