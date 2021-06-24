Google отложил планы по блокировке сторонних cookies в браузере Chrome. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на представителя компании.
Google частично аргументирует свои действия тем, что не смогла найти общий язык с «Управлением по конкуренции и рынкам Соединенного Королевства» — компания считает, что регулирующие органы пока не готовы сотрудничать с ней. Официально планы об отказе от cookies в Chrome перенесены на 2023 год.
Ранее — после релиза новых функций конфиденциальности в iOS 14.5 — Google заявила, что тоже позаботится о защите данных пользователей своего браузера Chrome. Компания пообещала внедрить в него систему блокировки сторонних cookie-файлов, благодаря чему браузер препятствовал бы сайтам собирать данные о пользователях и обмениваться ими между собой.
Safari и (частично) Firefox уже какое-то время успешно пресекают слежку за пользователями сети, однако доминирующее положение на мировом рынке по-прежнему занимает Google Chrome. Кроме того, бизнес-модель Google, в отличие от Apple, основана именно на таргетированной рекламе. По этой причине изменения в правилах конфиденциальности Chrome могут ощутимо ударить по всему рынку рекламы — при этом и сама Google не имеет большой свободы действий в этом плане.
В сети уже появился термин «cookiepocalypse» (куки-апокалипсис)— он применяется для описания рисков для экономики, которые несет в себе мода на конфиденциальность. И если для Apple реклама не является приоритетным направлением, то Google вряд ли может позволить себе одним движением запретить сбор данных и обмен cookies — это было бы равносильно самоубийству.
Ранее мы рассказали о восьми приложениях из Google Play Store, которые необходимо удалить прямо сейчас — они содержат опасный вирус. Кроме того, мы разобрались, как же именно сайты отслеживают наши действия и как используют эту информацию.
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