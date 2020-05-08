



Неизвестный хакер взломал аккаунт Microsoft в сервисе GitHub и выкачал оттуда исходный код различных продуктов общим объёмом 63,2 ГБ. Эти данные хранились в приватном хабе и использовались сотрудниками компании.



Ранее тот же самый хакер взломал индонезийскую IT-компанию Tokopedia и похитил данные у неё.



Судя по скриншотам, которые опубликовал хакер, к нему попала часть исходного кода от Windows, Office, Azure и нескольких других продуктов Microsoft. Утечку подтвердил твиттер-аккаунт Under the Breach, который мониторит подобные происшествия и оповещает о них ИБ-специалистов и других заинтересованных лиц (например, инвесторов и биржевых игроков).







Несмотря на огромный объём утечки, к хакеру вряд ли попало что-то ценное и интересное. Хотя компании Microsoft и принадлежит сервис GitHub, она держит в нём лишь такой код, которым ей не жаль поделиться с миром. Некоторые проекты публикуются открыто, но даже те, что скрыты настройками приватности, проходят проверку, чтобы их утечка не вызвала серьёзных проблем. Известно, что полные исходники Windows занимают более 300 гигабайт и хранятся во внутреннем репозитории компании, который защищён от взлома на 100%.







