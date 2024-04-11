Хакеры атакуют пользователей Apple по всему миру

Компания Apple разослала своим пользователям предупреждение о попытках взлома аккаунтов в 92 странах мира. В сообщении говорится, что злоумышленники используют вредоносный софт для удалённых атак на смартфоны. Также указано, что атаки спонсируются государством, хотя и не уточняется, каким именно.
По сведениям Apple, хакеры действуют таргетированно, то есть пытаются взломать не всех подряд, а устройства конкретных известных им людей (политиков, журналистов, сотрудников крупных компаний, государственных учреждений и т. п.) В сообщении указывается, что предоставить дополнительную информацию пока не получится, поскольку она может использоваться злоумышленниками для обхода защиты в iOS.
«Компания Apple обнаружила, что вы стали жертвой атаки хакерского шпионского ПО, которое пытается удалённо скомпрометировать ваш iPhone, связанный с вашим Apple ID. Вероятно, атака направлена на вас из-за того, кем вы являетесь или чем вы занимаетесь. Пожалуйста, отнеситесь к этому предупреждению серьёзно».
Apple советует пользователям iPhone включить защиту Lockdown Mode, а также просит их не сообщать незнакомцам коды, которые могут приходить на смартфон, а также не разрешать смартфону задействовать функции по внезапно появившимся запросам.
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