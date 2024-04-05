Хакеры отомстили «Касперскому» — данные пользователей оказались в сети

Хакерская группировка RGB выложила в открытый доступ данные пользователей, зарегистрированных на форуме Kaspersky Club. Также она сообщила о взломе базы данных Генпрокуратуры РФ.
«Слив» содержит 56 800 записей о пользователях форума «Касперского»: их ники, зафиксированные при регистрации IP-адреса, адреса электронной почты, пароль в зашифрованном виде. Утечка затрагивает как русскоязычный, так и англоязычный форумы. Утекли данные в том числе привилегированных пользователей — админов, модераторов и т. п. ИБ-эксперты проанализировали попавшую к ним информацию и пришли к выводу, что все записи являются подлинными.
Что касается утечки из Генпрокуратуры, то в ней содержится информация об уголовных делах. В качестве подтверждения хакеры опубликовали Excel-таблицу со 100 тысячами строк, в которых содержатся приговоры, вынесенные судами в 2013 году.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первымКомментарий пресс-службы позиция «Лаборатории Касперского» :
«Лаборатория Касперского» провела проверку информации, опубликованной на интернет-ресурсах, об утечке данных и сообщает, что инфраструктура компании не была скомпрометирована. Атаке подвергся исключительно хостинг-провайдер, на площадке которого располагался сайт форума фан-клуба компании — forum.kasperskyclub.ru, она находилась вне инфраструктуры компании. Данные пользователей продуктов компании не были затронуты, так как хранятся и надежно защищаются непосредственно в инфраструктуре «Лаборатории Касперского».