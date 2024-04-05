Хакеры отомстили «Касперскому» — данные пользователей оказались в сети



Хакерская группировка RGB выложила в открытый доступ данные пользователей, зарегистрированных на форуме Kaspersky Club. Также она сообщила о взломе базы данных Генпрокуратуры РФ.



«Слив» содержит 56 800 записей о пользователях форума «Касперского»: их ники, зафиксированные при регистрации IP-адреса, адреса электронной почты, пароль в зашифрованном виде. Утечка затрагивает как русскоязычный, так и англоязычный форумы. Утекли данные в том числе привилегированных пользователей — админов, модераторов и т. п. ИБ-эксперты проанализировали попавшую к ним информацию и пришли к выводу, что все записи являются подлинными.







Что касается утечки из Генпрокуратуры, то в ней содержится информация об уголовных делах. В качестве подтверждения хакеры опубликовали Excel-таблицу со 100 тысячами строк, в которых содержатся приговоры, вынесенные судами в 2013 году.







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Комментарий пресс-службы позиция «Лаборатории Касперского» :