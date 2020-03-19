



Хакерская группа Digital Revolution опубликовала документы, свидетельствующие о том, что у ФСБ есть инструменты, которые могут оставить без интернета целую страну. Разработкой этих инструментов якобы занимаются российские компании.



Хакеры выяснили, что в арсенале ФСБ доступны три программы, предназначенные для заражения домашних умных устройств: «Фронтон», «Фронтон-3Д» и «Фронтон-18». Они позволяют объединять гаджеты категории «интернет вещей» в сеть для атак на сервера, отвечающие за устойчивость интернет-сервисов в различных странах мира.



В архиве, опубликованном хакерами, 12 технических документов, фрагментов исходного кода и схем, созданных компаниями 0day (ООО «0ДТ») и ЗАО «ИнформИнвестГрупп» в 2017 и 2018 годах. Заказчиком кибероружия числится войсковая часть № 64829, более известная как Центр информационной безопасности ФСБ. Подрядчики ФСБ, в частности, рекомендуют использовать ботнеты, на 95% состоящие из IP-камер и цифровых видеорекордеров. Эти устройства передают видео, поэтому имеют достаточно большой канал связи, с помощью которого можно эффективно совершать DDoS-атаки на стратегически важные узлы.



Атака с нескольких сотен тысяч устройств может на несколько часов остановить работу соцсетей, файлообменников и DNS-серверов, благодаря чему в целой стране может пропасть доступ к интернету. В опубликованных документах есть отсылка к программе Mirai, с помощью которой осенью 2016 года неизвестные хакеры DDoS-атаками на несколько часов парализовали Twitter, Netflix, Spotify, Paypal и Amazon.



Ранее группа Digital Revolution рассказала, что у ФСБ есть инструменты для деанонимизации пользователей защищённого браузера Tor, чтения чужой электронной почты и сбора конфиденциальных данных в социальных сетях.







