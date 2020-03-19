Хакерская группа Digital Revolution опубликовала документы, свидетельствующие о том, что у ФСБ есть инструменты, которые могут оставить без интернета целую страну. Разработкой этих инструментов якобы занимаются российские компании.
Хакеры выяснили, что в арсенале ФСБ доступны три программы, предназначенные для заражения домашних умных устройств: «Фронтон», «Фронтон-3Д» и «Фронтон-18». Они позволяют объединять гаджеты категории «интернет вещей» в сеть для атак на сервера, отвечающие за устойчивость интернет-сервисов в различных странах мира.
В архиве, опубликованном хакерами, 12 технических документов, фрагментов исходного кода и схем, созданных компаниями 0day (ООО «0ДТ») и ЗАО «ИнформИнвестГрупп» в 2017 и 2018 годах. Заказчиком кибероружия числится войсковая часть № 64829, более известная как Центр информационной безопасности ФСБ. Подрядчики ФСБ, в частности, рекомендуют использовать ботнеты, на 95% состоящие из IP-камер и цифровых видеорекордеров. Эти устройства передают видео, поэтому имеют достаточно большой канал связи, с помощью которого можно эффективно совершать DDoS-атаки на стратегически важные узлы.
Атака с нескольких сотен тысяч устройств может на несколько часов остановить работу соцсетей, файлообменников и DNS-серверов, благодаря чему в целой стране может пропасть доступ к интернету. В опубликованных документах есть отсылка к программе Mirai, с помощью которой осенью 2016 года неизвестные хакеры DDoS-атаками на несколько часов парализовали Twitter, Netflix, Spotify, Paypal и Amazon.
Ранее группа Digital Revolution рассказала, что у ФСБ есть инструменты для деанонимизации пользователей защищённого браузера Tor, чтения чужой электронной почты и сбора конфиденциальных данных в социальных сетях.
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Федеральная — это значит что это ведомство занимается решением вопросов в рамках границ Российской Федерации.
Все что касается действий за границами находится в ведении ГРУ.
ГРУ — это Главное разведывательное управление, подчиняющееся министерству обороны. И его вообще-то формально не существует.
В 2010 году после реформы армии военная разведка стала называться Главным управлением Генштаба Минобороны. Полное название ГРУ ГШ ВС РФ – Главное разведывательное управление Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.)
Простите, но это не очень умно