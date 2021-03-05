По данным американской компании по кибербезопасности Flashpoint Intel, в феврале 2021 года был взломан форум Maza — один из крупнейших русскоязычных скам-ресурсов. На нём общаются киберпреступники и финансовые мошенники, многие из которых ведут преступную деятельность ещё с девяностых, когда в России начали появляться финансовые пирамиды, вроде МММ.
Сообщение о взломе было опубликовано на форуме самими взломщиками, причём оно переведено на русский язык машинным переводчиком. Это свидетельствует о том, форум взломали иностранцами, или наоборот — хакеры хотят, чтобы их искали по ложному следу.
Некоторые ИБ-специалисты полагают, что за взломом стоят «белые» хакеры, которые работают по заказу государств и противостоят мошенничеству в интернете. Также есть вероятность, что это дело рук конкурирующих мошеннических форумов.
Хакеры, взломавшие Maza, выложили в открытый доступ информацию о пользователях форума, которая может оказаться полезной правоохранительным органам и спецслужбам многих стран мира. Они опубликовали логины, пароли, электронные почты пользователей и альтернативные способы связи, например контакты в ICQ, Skype, Yahoo и MSN. По этим данным, если их использовать оперативно, можно вычислить реальные установочные данные мошенников и предотвратить дальнейшие противоправные действия. Впрочем, сам слив вряд ли повлияет на дальнейшую судьбу людей, чьи данные оказались выложены, ведь тот факт, что они общались на этом форуме, не доказывает, что они совершали какие-либо преступления.
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