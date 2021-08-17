



По данным «Коммерсанта», хакеры взломали форум Legalizer и выложили в открытый доступ персональные данные его владельцев. Это один из крупнейших ресурсов, на котором общаются русскоговорящие торговцы наркотиками.



База содержит паспортные данные создателей и владельцев Legalizer, номера их телефонов, ссылки на их страницы в соцсетях, а также личную переписку с форума. Часть базы данных попала в открытый доступ, а остальное продаётся за один биткойн (около 3,3 миллиона рублей). Из этой утечки стало известно, что форумом владеет гражданин Латвии Артем Шведов, который оказывает услуги разработчика. Один из бывших разработчиков Legalizer — житель Московской области Роман Кухаренко, а действующий администратор — гражданин Украины Александр Прохоженко.



Эксперты изучили финансовые потоки, которые проходили через Bitcoin-кошелёк Legalizer и выяснили, что владельцы форума получили 20,57 биткойна (около 69 миллионов рублей). Этот кошелёк также связан с более крупным, на который за всё время его существования поступило более 5300 биткойнов (почти 18 миллиардов рублей по текущему курсу). Эти средства, вероятно, были потрачены пользователями даркнет-шопов на покупку наркотических средств.







