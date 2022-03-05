Хакерская группировка LAPSU$ подвергла взлому сервера компании Samsung и похитила данные общим объёмом около 190 ГБ. Ранее те же хакеры похитили 1 ТБ информации у NVIDIA.

Среди утекшей информации:

  • Исходный код Trusted Applet (апплет для аппаратной криптографии, двоичного шифрования и контроля доступа в среде Samsung TrustZone)
  • Алгоритмы для операций биометрической разблокировки, исходные коды загрузчиков для смартфонов и планшетов Samsung
  • Конфиденциальный исходный код Qualcomm
  • Исходный код для серверов активации Samsung
  • Исходный код технологии авторизации и аутентификации аккаунтов Samsung


Архив разбит на три части, в каждой из которых содержатся исходники различных технологий Samsung. Эта утечка может использоваться хакерами для изучения защиты в устройствах Samsung и создания инструментов для её обхода.

Неизвестно, требовали ли хакеры выкуп, но они не стали выставлять украденное у Samsung на продажу, а сразу выложили данные в открытый доступ на торрентах. В случае с NVIDIA эти хакеры решили продать за миллион долларов данные об ограничителе майнинга в видеокартах RTX 30. Благодаря этой информации можно создать утилиту, которая отключит защиту от добычи криптовалюты и увеличит хэшрейт в сети Ethereum.



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