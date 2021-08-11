«Известия» рассказали об аферистах, которые появились в России на фоне паники вокруг коронавируса. Они особенно рьяно активизировались после начала массовой вакцинации россиян. Мошенники запускают сайты, на которых рекламируют возможность сделать прививку не выходя из дома или защититься от коронавируса различными чудодейственными способами.
Как правило, злоумышленники стараются попасть в квартиру к жертве — так проще её «обработать» и завладеть ценным имуществом. Вколоть настоящую вакцину они не могут (поскольку она должна храниться в морозильной камере в особых условиях, а партия рассчитана сразу на несколько доз), зато могут поставить инъекцию снотворного, чтобы усыпить жертву и обчистить его квартиру. Случается и такое, что пока один «доктор» помогает пациенту заполнять документы, отвлекая его внимание, другой шарит по соседним комнатам в поисках денег, драгоценностей и вещей, которые можно продать.
Аферисты также могут продавать наивным гражданам обереги от коронавируса, очистители воздуха, якобы убивающие вирус в помещении, супермаски, лекарства и многое другое. Полиции также известны случаи, когда псевдолекари проводили обряд очищения квартиры от вируса (а в итоге очищали её от всего ценного).
Эксперты также сообщают о появлении интернет-магазинов, которые якобы торгуют импортными вакцинами от коронавируса или продают экспресс-тесты на антитела, а на самом деле крадут платёжные данные. В лучшем случае человек не получит то, за что заплатил, а в худшем данные его карты уйдут к злоумышленникам, которые обчистят его до нуля счёт.
Жертвами таких мошенников обычно становятся престарелые граждане. Для этого есть несколько предпосылок: они боятся подхватить коронавирус из-за высокого риска перенести болезнь с серьёзными осложнениями или умереть, они доверчивы и не особо сведущи насчёт мошеннических уловок.
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