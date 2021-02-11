Неизвестные хакеры опубликовали в сети базу данных, которая содержит около 3,2 миллиарда пар логинов и паролей из Gmail, Hotmail и других почтовых сервисов. Она была скомпилирована из нескольких более ранних утечек, распространявшихся как бесплатно, так и на платной основе.
Специалисты по ИБ-безопасности сейчас анализируют эту базу, после чего информация о скомпрометированных логинах и паролях будет доведена до пользователей. Проверить, утекли ли ваши пароли, можно на сайте HaveIBeenPwned, аналогичная утилита с недавних пор встроена в браузер Chrome.
Поменять пароль придётся не только на том сайте, который допустил утечку, но и на всех остальных, где используется тот же пароль. Если это не сделать, хакеры могут взломать вашу почту, а далее по цепочке аккаунты на всех сайтах, где вы зарегистрированы. Также не стоит игнорировать возможность подключить двухфакторную аутентификацию на сайтах и в сервисах, которые поддерживают такой способ защиты входа.
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