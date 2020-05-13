





Телеграм-канал in4security обнаружил в даркнете объявление о продажи базы данных, содержащих сведения о клиентах службы экспресс-доставки СДЭК. Личные данные 9 миллионов человек оценены в 70 тысяч рублей (по 0,78 копейки за человека).В базе содержатся фамилии, имена, отчества и ИНН клиентов, а также сведения о доставке и местонахождении грузов. Руководитель отдела аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев назвал эту утечку крупнейшей для российских служб доставки.«Коммерсант» пишет, что в СДЭК отрицают утечку. Представитель компании заявил, что подобные данные собирают многие компании, в том числе государственные агрегаторы — и именно они могли стать основой для наполнения этой базы.В компании также отметили, что в последнее время в интернете стали появляться поддельные сайты, действующие от имени СДЭК. Сбор информации о клиентах СДЭК мог осуществляться в том числе ими. С начала 2020 года было зафиксировано не менее 450 таких сайтов.