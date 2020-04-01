





В Play Маркете появилось приложение «Социальный мониторинг», разработанное организацией, подведомственной мэрии Москвы — ГКУ «Информационный город». Как выяснил «IT и СОРМ», возможности этого приложения сильно ограничены, хотя оно запрашивает доступ почти ко всем функциям смартфона.При регистрации в «Социальном мониторинге» необходимо указать ФИО, номер телефона, на который придёт SMS для подтверждения, данные паспорта, а также делать селфи. После запуске приложение запрашивает доступ к камере, содержимому накопителя, истории звонков, контактам, показателям датчиков смартфона и данным геолокации, а также множеству других возможностей. Фактически это предоставляет ему доступ к просмотру любых данных, которые собирает смартфон.Данные передаются на серверы мэрии Москвы, а для распознавания лиц используется сервер identix.one в Эстонии. Приложение будет отправлять пуш-уведомления, для проверки местоположения пользователей. После получения пуша человек должен пройти идентификацию через распознавание лица. Система будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя, но фиксируется не траектория перемещения, а факт покидания адреса самоизоляции.Приложение «Социальный мониторинг» предназначено для жителей Москвы, которые обязаны соблюдать карантин и самоизоляцию при лечении на дому лёгкой формы заболеваний, вызванных коронавирусом. В нём есть кнопка для вызова экстренных служб, а также раздел «Последние новости», который ведёт на портал мэрии Москвы, посвященный коронавирусу. Людям на карантине также могут выдать смарт-часы с этим приложением.25 марта в Play Маркет была выложена тестовая версия «Социального мониторинга» (сейчас она удалена), её скачали менее 100 раз. 2 апреля это приложение будет опубликовано официально. На iPhone оно не появится из-за программных ограничений, установленных Apple.В ближайшие дни в Москве также будет введён контроль за перемещениями граждан. Жителей города обяжут зарегистрироваться на сайте мэрии с указанием адреса своего проживания, номера телефона и фотографии, после чего им будут предоставлены уникальные QR-коды. Его можно распечатать или сохранить в смартфоне. Для каждого выхода из дома потребуется предъявлять новый код. По 2–3 апреля к нарушителям самоизоляции не будут применяться меры ответственности, полиция только проводит разъяснительные беседы и, при необходимости, доставляет домой. Затем граждан будут штрафовать за отсутствие QR-кода, а также прогулки и покупки вдали от места проживания.