Microsoft изобрела новый способ входа в аккаунт без пароля

Компания Microsoft объявила о запуске функции Passkey, которая позволяет пользователям залогиниваться в свои учётные записи не используя пароль. Ключи Passkey создаются непосредственно на устройстве и обеспечивают вход в аккаунт по биометрии или после ввода пин-кода.
Passkey можно считать следующий ступенью в развитии таких технологий и сервисов аутентификации, как FIDO, Windows Hello и Microsoft Authenticator. Его главное отличие заключается в том, что вместо одного ключа используются два, составляющие криптографическую пару, причём один хранится только на устройстве и никуда не передаётся, а второй остаётся у сайта или приложения. Поскольку каждая пара ключей уникальна, она может использоваться только там, где была сгенерирована.
Поддержка Passkey уже появилась в Windows 11 и в приложениях Microsoft на различных платформах включая Android и iOS. Microsoft считает, что новый способ входа устойчив к брутфорсу и фишингу, хотя конечно же, он не обеспечивает стопроцентной защиты от взлома аккаунта, особенно при применении методов социальной инженерии, когда пользователь самостоятельно сообщает злоумышленнику все данные, необходимые для угона учётной записи.
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