



Компания Microsoft внесла очень важное изменение в работе сервисов Office 365 и Exchange Online. Оно призвано обезопасить пользователей от ошибки, которая приводит к массовой рассылке писем и чрезмерному расходованию интернет-трафика.



Почтовый сервис Microsoft теперь показывает пользователю предупреждение о том, что он включил в копию письма очень много адресатов. Иногда такое случается, и к переписке присоединяются все люди из списка контактов. Такое зачастую происходит в организациях, где общение ведётся по электронной почте.



Один из самых известных инцидентов, связанных с массовой рассылкой электронной почты, произошёл в 1997 году в компании Microsoft, эта проблема тогда получила название Bedlam DL3. Один из сотрудников Microsoft ответил на письмо, случайно пригласив в переписку 25 тысяч своих коллег. В течение нескольких минут было сгенерировано около 15 миллионов писем и израсходовано 195 гигабайт данных, что кажется сейчас вполне нормальным, но на то время расценивалось как катастрофа. Это привело к падению сервиса Exchange и вызвало перебои в работе сервиса для всех пользователей, а не только внутри Microsoft.







Несмотря на то, что в Microsoft столкнулись с проблемой массовой рассылки email ещё в 90-е годы, компания совершенно не уделяла ей должного внимания до недавнего времени, полагаясь на то, что пользователи не станут включать в рассылку слишком много адресов. Лишь в 2018 году ограничение на количество адресатов появилось в почтовом сервисе внутри Microsoft, а теперь та же возможность стала доступна любым организациям, которые используют Office 365 и Exchange Online. По данным The Verge, в Microsoft уже отметили заметное снижение трафика, который раньше генерировался из-за подобных ошибок.







