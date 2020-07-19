









Windows 10 совсем скоро исполнится 5 лет. За это время система прошла немалый путь — переродился браузер Edge, появилась поддержка Windows Subsystem for Linux и HDR, были добавлены такие удобные функции, как облачный буфер обмена и временная шкала, и еще больше сотни различных изменений. Собственно, сейчас мало кто скажет, что система за 5 лет не поменялась — она как минимум стала стабильнее и функциональнее. Однако все еще в ней остаются глобальные проблемы, решать которые Microsoft не спешит, и о них мы сегодня и поговорим.Давным-давно, еще по времена Windows 9x, интерфейс был гвоздями прибит к 96 DPI. С одной стороны, это упрощало жизнь программистам, ведь им не нужно было перерисовывать графику под разные плотности пикселей. С другой стороны, проблемы масштабирования тогда вообще не стояло — подавляющее большинство мониторов имели DPI не выше сотни, так что текст на них выглядел достаточно крупно.Однако время шло, и уже во времена Windows XP стали появляться различные планшеты и ноутбуки, плотность пикселей у которых была ощутимо выше сотни, из-за чего текст на них получался очень мелким. Как Microsoft решила эту проблему? Правильно, придумав масштабирование, и первые его реализации работали максимально просто: все элементы на экране становились больше на 25-50%. Да, разумеется при этом увеличивался размер текста, только вот он становился размытым, ибо «тянуть» шрифты как картинку — плохая идея.В дальнейшем, конечно, стали появляться более крутые версии масштабирования, которые подстраивали размеры текста и элементов графического интерфейса под выбранный в системе масштаб. И в Windows 10 теоретически проблем вообще быть не должно — тут есть поддержка отличного масштабирования, которое умеет на лету подстраиваться под различные масштабы на разных мониторах. Минус тут только один — далеко не весь даже системный софт умеет с ним работать: достаточно открыть тот же редактор групповых политик или планировщик заданий, чтобы увидеть размазанный графический интерфейс.Разумеется, более-менее популярные программы умеют работать с Hi-DPI, но стоит копнуть чуть глубже, как мы видим все те же размытые шрифты, уезжающие за границы окон надписи и прочие прелести «классических» растянутых 96 DPI. Причем таких проблем ни в macOS, ни в Linux нет и близко — лишь Microsoft не может сделать нормальное масштабирование, которое будет работать на лету в любом софте.Очень многие (да и я в том числе) хвалят Windows 10 за то, что система сразу же после установки находит драйвера на все или почти все комплектующие, даже в случае с не самыми новыми ПК или ноутбуками, тем самым упрощая жизнь пользователю. Однако и здесь есть свои подводные камни.Основная проблема в том, что драйвера, которые ставит система, редко бывают последними — зачастую они имеют трех-четырехлетнюю давность. А, как мы знаем, при обновлении Windows 10 критично иметь свежие драйвера — взять хотя бы майский апдейт (2004), который может вызвать BSOD из-за драйверов для видеокарт Nvidia всего-то трехлетней давности (358.00 и старее). Более того, нередко система ставит драйвера в отрыве от нужного для их настройки софта: например, без того же GeForce Exeprience или Intel Graphics Control Center, которые могут их обновить и тем самым избавить пользователя от потенциальных проблем при апдейтах системы.Еще хуже обстоят дела с драйверами на сетевые устройства — так как в теории есть совместимость драйверов между Windows 7, 8 и 10, а Wi-Fi адаптеры нередко живут на рынке годами, то система может поставить на них драйвер года эдак 2012. Да, он будет работать, но он может не учитывать некоторые особенности последней версии ОС от Microsoft и, например, терять сеть после выхода из сна или же вообще вызывать синие экраны смерти, как это было со старыми драйверами на адаптеры Intel.Почему же так происходит? На Windows 10 работает огромный зоопарк устройств, и уследить за свежими драйверами для всего оборудования сложно. Но все еще можно было бы выводить пользователю уведомления о том, что некоторые драйвера слишком старые и могут вызывать проблемы, поэтому их стоит обновить вручную. Но, увы, такого нет, поэтому не стоит радоваться, если после установки Windows 10 в диспетчере нет устройств с восклицательными знаками — лучше все равно пробежаться по официальным сайтам производителей критично важного оборудования и поставить драйвера самостоятельно, и проделывать этот процесс перед каждым крупным обновлением системы.Время от времени любая компания меняет внешний интерфейс системы, делая его современнее. В этом нет ничего плохого: например, если вы сейчас посмотрите на iOS 6, то вы скорее всего неприятно удивитесь жирным шрифтам и излишне блестящим иконкам. Microsoft же решила обновить «скевоформический» интерфейс, который мы помним еще по Windows Vista, в не самой популярной среди пользователей Windows 8. И если та же Apple смогла всего за одну версию macOS перевести всех на новый «плоско-пестрый» интерфейс, то даже в Windows 10 спустя восемь лет процесс далек от завершения.Посудите сами — в Windows 10 есть «новое» приложение Параметры, однако часть настроек все еще доступна в старой Панели управления, найти которую в системе не так-то просто. Часть контекстных меню новые, в «метро»-стиле, а в том же проводнике оно как будто родом из 90-ых. В системе все еще остается много утилит, которые внешне не менялись не то что годами — десятилетиями. Это и редактор реестра, и управление дисками — они все имеют «классический» серый интерфейс времен Windows 9x.Да, Microsoft лениво переносит все настройки системы в приложение Параметры. Да, компания готовит обновленный «метро»-проводник. Но это делается настолько медленно, что не факт что даже через 5 лет весь системный софт будет иметь современный внешний вид.То, что современные системы получают апдейты с новыми функциями и исправлениями ошибок, ни для кого не секрет. Только вот проблема в том, что Apple честно рассказывает о том, что изменилось, а Microsoft — нет. Просто сравните оба центра обновления на Windows 10 и macOS:И если с обновлениями безопасности все более-менее понятно и без объяснений, то вот «обновления для процессоров», выходящие чуть ли не каждую неделю, являются по сути черными ящиками, и узнать, что они изменят в системе, можно только из интернета — очень удобно, не правда ли? И ладно, забудем про мелкие еженедельные обновления — нередко там исправляют ошибки, которые для обычных пользователей непонятны. Что гораздо хуже, Microsoft не пишет нововведения даже при установке крупных версий ОС, выходящих раз в полгода!И ровно такая же проблема с Microsoft Store. Вот вам страничка, например, офисного приложения Word 2016:Когда вышел последний апдейт? Что изменилось? Неизвестно. И, думаю, не стоит писать, что в фирменных магазинах для других ОС такая информация публикуется. Такое можно было бы простить в 2012 году, когда магазин только-только появился в Windows 8. Но спустя 8 лет это кажется странным, а уж про системные обновления, которые компания два десятилетия рассылает без changelog-ов, я уже вообще молчу.Мы все привыкли видеть рекламу в бесплатных сервисах, и это выглядит вполне логичным, ведь труд программистов тоже стоит своих денег. Но Windows 10 — не бесплатная ОС. Она стоит больше сотни долларов на официальном сайте Microsoft. И это не останавливает компанию от «подпихивания» пользователю своих сервисов.Причем эта война идет уже несколько лет: стоит Microsoft добавить рекламу той же Cortana в Проводник, как на компанию обрушивается массовая критика и на полгода-год все становится как было. После чего появляется новая реклама — например, MS Office в поиске по системе. Пользователи снова негодуют, компания снова «принимает к сведению жалобы» и снова на некоторое время все возвращается на круги своя.Увы, это проблема не только Windows — например, реклама появилась и в поиске по App Store, и Apple, в отличие от Microsoft, убирать ее скорее всего не будет. Но все еще навязывание своего софта в платной ОС — очень грустная тенденция, которая продолжает набирать обороты.Мы уже привыкли к тому, что сервисы и ОС собирают информацию о пользователях, однако Microsoft делает это максимально нагло: в начале вообще не было способа настроить «слежку», в дальнейшем появились с десяток галок по всей системе, которые позволяют ее частично ограничить, но все еще ее нельзя полностью отключить:Особенно умиляет галка «удалить все данные» ниже. Окей, старая информация о вас удалится, но новая-то собираться не перестанет. Более того, вы даже не знаете, что о вас собирает Microsoft. Например, в случае с Apple все прозрачно, вы можете посмотреть отчеты и полностью отключить их отправку:И решать эту «проблему» Microsoft, очевидно, не будет, более того — компания постоянно ломает работу программ, которые принудительно отключают телеметрию.Как и про телеметрию, про кривые обновления Windows 10 не говорил только ленивый. И да, возникновение этой проблемы вполне очевидно — есть огромный зоопарк совместимых с этой ОС комплектующих, и настроить корректную работу системы сразу на всех устройствах просто невозможно. И радует здесь то, что Microsoft все же идет навстречу пользователям и делает апдейты все менее и менее принудительными.Так, в начале появилась возможность откладывать их установку на длительные сроки (в случае с Pro-версией системы аж на год), а начиная с May 2020 Update, он же 2004, мажорное обновление вообще не установится, если в системе есть оборудование, на котором гарантированно будут проблемы. Да, это не отсечет все возможные неполадки, но все еще уменьшит количество жалоб на кривые апдейты.Увы — это распространяется только на само майское обновление. Мелкие обновления все также устанавливаются в «добровольно-принудительном» порядке и могут вызвать множество потенциальных проблем у пользователей. Но теперь есть далеко не нулевой шанс, что Microsoft это исправит, и в будущем апдейты будут прилетать вам только в том случае, если ваш ПК к ним полностью готов.Пожалуй, это достойно премии Дарвина. Просто посудите сами — давным-давно компания добавила в свою ОС сетевой протокол, предназначенный для передачи IPv6 пакетов через сети IPv4. Ну добавила и добавила, что здесь плохого? А вот то, что именно по нему добрая половина собственных игр компании, в том числе и известные гонки Forza Horizon, соединяются с серверами.И все было хорошо, пока в этом протоколе пару лет назад не нашли серьезную уязвимость. Думаете, Microsoft заделала эту дыру? Да как бы не так — компания просто взяла и отключила Teredo по умолчанию начиная с Windows 10 1903. Думаю, не стоит говорить о том, что произошло с играми, которые работали по этому протоколу — подключиться к серверам Xbox просто-напросто оказалось невозможно:Что самое забавное, предлагаемое системой исправление неполадок до первой перезагрузки включает Teredo, то есть повторять это придется каждый раз, как вы выключаете свой ПК. Решать проблему с безопасностью этого протокола Microsoft, видимо, не собирается, включать его обратно по умолчанию, разумеется, тоже. Вот и получается, что компания до сих пор поддерживает игры с Teredo под Windows 10, но поиграть в них на последних версиях системы может быть проблематично.За 5 лет Microsoft проделала немалую работу, сделав Windows 10 лучше. Но, увы, в ней все еще остается достаточное количество серьезных проблем, которые нужно решать, а компания не торопится это делать. В итоге есть ненулевой шанс, что на десятилетие системы мы все еще будем видеть большую часть из описанных выше проблем — но, конечно, в данном случае я рад буду ошибаться.