В одном из последних обновлений стандартный калькулятор Windows 10 получил функцию, которую точно оценят студенты технических факультетов — он научился строить графики функций, причем на достаточно серьезном уровне. Конечно, OriginPro он точно не заменит, но для лабораторной работы на первом курсе вполне подойдет.
Итак, для начала обновите калькулятор (или установите его, если удалили). После этого нажмите в нем на три полоски и выберите пункт «Построение графиков»:
Теперь вы можете построить график любой плоской функции — вам достаточно написать нужное уравнение y(x). Возможностей масса — есть и тригонометрия, и степени, и логарифмы, и неравенства, так что выбор велик. После написания уравнения функции достаточно нажать на значок «Enter» в калькуляторе, и ее график тут же построится. В дальнейшем уравнение можно изменить, или же добавить еще несколько других функций:
На этом возможности не заканчиваются. Во-первых, вы можете настроить внешний вид графика, цвет и толщину линий, а также единицы по осям, для чего нужно нажать на значок настроек:
Во-вторых, можно отследить любую точку на графике, нажав на соответствующий значок стрелочки:
Правда, пока что это делается слегка криво и нет привязки, например, к точке пересечения графиков функций с осями или между собой.
И, к сожалению, на этом функционал пока что заканчивается. Корни функций калькулятор высчитывать не умеет, максимумы и минимумы тоже. Возможно, это появится в будущем, но даже сейчас, если вы хотите построить красивый график, встроенного калькулятора в Windows 10 вам вполне хватит.
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