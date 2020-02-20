Компания Microsoft анонсировала антивирусное приложение «Защитник» для iOS и Android. Его презентация состоится через несколько дней, а выпуск запланирован на 2020 год. Ранее «Защитник» (он же Defender) был доступен только на Windows, весной 2019 года состоялся релиз его бета-версии для macOS, а сегодня он выпущен на Linux.
По данным The Verge, «Защитник» будет обеспечивать смартфонам и планшетам полноценную защиту от вирусов, хакерских атак и фишинга. Его можно будет использовать для хранения в безопасности логинов и паролей, а также платёжной информации. Приложение, например, будет предупреждать пользователя о том, что он получил письмо от подозрительного отправителя или открыл ненадежный сайт.
Microsoft активно развивает «Защитника» на Windows 10. Из антивируса с сомнительной репутацией за последние годы эта программа превратилась в полноценное ИБ-решение. Благодаря ему, компьютер может быть в полной безопасности даже без сторонней антивирусной программы.
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