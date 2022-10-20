Мошенники изобрели новый способ выманивать паспортные данные

В последние недели в России участились звонки от людей, которые представляются представителями банков или сотрудничающих с ними организаций и предлагают оформить кредитные карты. Сначала они перечисляют преимущества кредитки, и если человека всё устраивает — предлагают по телефону составить онлайн-заявку.Для заявки требуются персональные данные человека, в том числе его ФИО и информация о паспорте (серия и номер, кем и когда выдан). Эти данные действительно могут передаваться в банк для оформления заявки, поскольку звонящие получают комиссионные отчисления за привлечение новых клиентов. Однако неизвестно, как в дальнейшем будет использоваться информация, оставленная для составления заявки. Не исключено, что её собирают в том числе для перепродажи, а как её будут использовать покупатели, остаётся на их совести (которая не факт, что есть).Зная паспортные данные человека, можно попытаться втереться к нему в доверие и выманить дополнительную информацию, которая позволит похитить его денежные средства или получить доступ к аккаунтам в различных сервисах. Если вам звонит кто-то и под каким-нибудь благовидным предлогом просит продиктовать ему ваши паспортные данные, лучше этого не делать.