На фоне введения западных санкций в России участились случаи телефонного мошенничества. В новой схеме задействована информация об отключении российских банков от международной платёжной системы SWIFT.
Мошенники звонят жертвам от имени представителей банка, сообщают об отключении организации от SWIFT и говорят, что средства необходимо перевести на защищённый счёт. Далее по накатанной: мошенник «ведёт» жертву к банкомату, где она снимает деньги со своей карты и переводит их якобы на защищённый счёт (а на самом деле на счёт, зарегистрированный на подставное лицо). Преступники почти моментально обналичивают деньги, и вернуть их становится почти невозможно.
Мошенники, задействующие эту схему, не только звонят жертвам, но и пишут в соцсетях. Некоторые из них уговаривают россиян перевести средства на гуманитарные или военные нужды.
Некоторые российские банки действительно будут отключены от SWIFT, однако ожидается, что такая мера затронет только международные трансакции и никак не повлияет на операции с рублями внутри страны.
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