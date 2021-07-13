



«Лаборатория Касперского» рассказала, через какие мессенджеры российские мошенники чаще всего ловят жертв. Лидером оказался наш любимый WhatsApp.



83% случаев рассылки фишинговых ссылок приходятся именно на WhatsApp, на втором месте Viber, а на долю Telegram пришлось 7%. Исследование проводилось с декабря 2020 по май 2021 года. Почти каждая вторая попытка перейти по вредоносной ссылке из мессенджера была заблокирована именно в России.





«Фишинг — это весьма распространённый вид онлайн-мошенничества, чаще всего нацеленный на кражу личных данных. С ним можно столкнуться практически везде: в электронной почте, СМС, соцсетях, рекламной выдаче. Мессенджеры не стали исключением. Злоумышленники следят за тем, что происходит в мире, и понимают, что люди всё больше пользуются мессенджерами для личного и рабочего общения. Мы рекомендуем использовать антифишинговые технологии и скептически относиться к сомнительным предложениям в сообщениях», — рассказала контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Сохранять бдительность в сети и проверять, нет ли опечаток или других подозрительных несоответствий в ссылках, прежде чем переходить по ним: если ссылка вызывает сомнение, стоит вбить адрес сайта в поисковике и сравнить каждый символ.

Не распространять подозрительные ссылки, ведь фишеры часто просят пользователей поделиться вредоносной ссылкой со своим списком контактов, понимая, что люди больше доверяют тому, что им присылают знакомые;

Соблюдать осторожность при получении подозрительных сообщений (обычно с просьбой дать взаймы) даже от тех, кого вы знаете лично, ведь всегда существует вероятность того, что аккаунты ваших друзей и знакомых были взломаны.

Настороженно относиться к предложениям лёгкого заработка, сообщениям о выигрышах, обещаниям предоставить что-либо бесплатно.

Рекомендации «Лаборатории Касперского»:





