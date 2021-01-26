«Коммерсантъ» рассказал о новой схеме, которую придумали мошенники. Они размещают в онлайн-барахолках объявления о продаже PlayStation 5 по цене выше, чем в магазинах, но ниже, чем у перекупщиков.
Если позвонить мошеннику, он предложит завести аккаунт в одном из легальных сервисов электронных денег и скажет, что к кошельку будет привязана виртуальная карта, на которую нужно перевести деньги, чтобы в дальнейшем с неё оплатить товар.
Жертва регистрируется в сервисе, пополняет счёт и сообщает об этом продавцу. После этого мошенник под видом сервиса электронного кошелька отправляет SMS с реквизитами. Жертва думает, что это данные её карты, а на самом деле это карта мошенника. После её пополнения деньги уходят к организаторам обманной схемы. Бдительность жертвы усыпляется тем, что она думает, будто пополняет свою собственную карту.
Консоль PlayStation 5 в большом дефиците по всему миру, чем пользуются перекупщики и мошенники. Чтобы не попасться на уловку, достаточно взять за правило платить за товар только после того, как вы его увидели и убедились, что он существует, работает и это не подделка.
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