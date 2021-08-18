



Девушка, ведущая в твиттере аккаунт @pc_queen, рассказала о том, как её развели на деньги в «Тиндере». Раньше подобным образом в сервисах знакомств кидали мужчин, но они давно перестали вестись на такое, поэтому мошенники переключились на женский пол.



Девушка пишет, что новый знакомый позвал её в кино, а когда она согласилась — кинул ссылку на сайт кинотеатра и предложил выбрать фильм и зал. Затем он сообщил, что у него иностранная карта, а кинотеатр принимает к оплате только российские, и предложил ей самой забронировать места.



Жертва обмана несколько раз пыталась оплатить билеты, но видела сообщения о том, что транзакции отменяются, хотя на телефон приходили SMS с подтверждением оплаты. Тем самым мошенники пытаются выудить как можно больше денег.



Мошенник оказался жадноват, он продолжил разводить бедную девушку и сообщил, что она приобрела всего один билет, а надо два, поэтому ей нужно зайти на сайт ещё раз и повторить то же самое. Далее он спросил девушку, какие она любит цветы, а после ответа кинул ей ссылку на букет стоимостью 12 тысяч рублей и попросил купить их в долг — якобы он вернёт деньги при встрече. Тут до неё дошло, что ей развели и пытаются выудить ещё больше денег.



Этому разводу уже несколько лет, он существует в разных вариациях. Например, новоиспечённый знакомый (или знакомая) может попросить человека зайти в определённый магазин и купить вино определённой марки. Позже выяснится, что вино продано с бешеной наценкой, встречаться с этим человеком никто не собирался, целью мошенников была лишь продажа дешёвого товара по огромной цене.







