





Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы планирует потратить 155,2 миллиона рублей на систему мониторинга пассажиропотока. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок. Мэрия хочет в течение полугода установить на остановках и пешеходных стелах навигации 220 аппаратно-программных комплексов (АПК) и софт, который будет собирать из них данные. В работе системы предусматривается сбор с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов в радиусе 50 м от АПК.Судя по документам, такая система должна формировать отчеты по движению человека за день, неделю, месяц и год. Предполагается, что она будет работать совместно с камерами видеонаблюдения, которые тоже передают данные о количестве пассажиров. Полученная информация будет поступать и обрабатываться в едином центре хранения данных, который управляется департаментом информационных технологий Москвы. Таким образом система позволит следить за движением пешеходов и формировать карты пассажиропотока в столице.В пресс-службе ЦОДД пояснили, что техзадание проекта составлялось исходя из практик Сингапура, Лондона и Берлина и не предусматривает получение персонифицированных данных, поскольку цель — максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта.Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что такие системы анализируют транспортные потоки в определенные часы на разных направлениях и на основе полученных данных формируются таргетированные предложения. К примеру, посетителю торгового центра по сети могут посылать сообщения о скидках и распродажах в определенных магазинах. Сообщается, что с помощью таких данных можно понять, как часто те или иные группы людей посещают определенные магазины.Помимо этого, эксперты отмечают, что получить подробную информацию о передвижении обладателей мобильных устройств можно через мобильных операторов, но их работа зарегулирована и информацию они дают не с привязкой к конкретной локации, а по крупным квадратам. Новая система, вероятно, позволит мэрии самостоятельно, без запросов, узнавать подробную и релевантную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров.Также стоит отметить, что Wi-Fi и Bluetooth постоянно включен максимум у 30% владельцев смартфонов, а MAC-адрес может быть изменен пользователем или рандомизирован системой. Таким образом извлеченные данные останутся обезличенными, поскольку нигде нет их привязки к личности.