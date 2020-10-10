Компания Microsoft рассказала в своём блоге о вирусе, который атакует пользователей Android-смартфонов. Вредонос распространяется через взломанные приложения и игры, выложенные на пиратских ресурсах.
Вирус получил название AndroidOS/MalLocker. Он выводит на экране смартфона сообщение следующего содержания:
Этот текст призван напугать пользователя: якобы МВД застигло его за просмотром детской порнографии и собирается возбудить уголовные и административные дела, если человек не заплатит штраф добровольно.
При этом интерфейс смартфона блокируется, поскольку вирус получает права администратора на устройстве и внедряется в управление системой. Жертву убеждают как можно скорее перевести деньги, ведь через сутки сумма штрафа якобы удвоится. Дополнительный страх также должно вызывать сообщение о том, что если деньги не будут выплачен, всем людям из контакт-листа будет сообщено, что их знакомый привлечён к ответственности за посещение сайтов с детским порно.
Как выяснила компания Microsoft, вирус AndroidOS/MalLocker использует некую новую схему перекрывания экрана, поскольку Google постоянно совершенствует защиту Android и препятствует деятельности таких вредоносов. Особенности этого вируса ещё недостаточно хорошо изучены, но уже известно, что хакеры задействовали оверлей, который используется при оповещениях о входящем звонке и блокировке экрана на устройстве (например, когда пользователь нажимает кнопку питания).
Чтобы уберечь себя от этого вируса, достаточно не устанавливать пиратские приложения и игры. И конечно же, не нужно переводить деньги хакерам, ведь это подтолкнёт их к созданию ещё более опасных вирусов, чем этот.
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