Автомобили

В Москве используется программно-аппаратный комплекс «Карантин», который позволяет отслеживать передвижение автомобилей, владельцы которых не оформили пропуска, разрешающие им передвигаться по городу. 

Официально этот комплекс был запущен с начала мая, однако власти столицы рассказали о нём лишь сейчас. С его помощью было выявлено 3,7 тысячи нарушителей, которые оштрафованы за нарушение режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации.

Комплекс работает следующим образом: 

  • Инспектор ГИБДД запускает на смартфоне приложение «Карантин» и с его помощью выявляет в потоке машин нарушителя.
  • Сведения об автомобиле передаются полицейским по пути его следования.
  • Через несколько сот метров нарушителя останавливают.
  • Полицейские выявляют нарушение карантинного режима и сообщают водителю о том, что через систему фиксации нарушений ему будет выписан штраф на 5 тысяч рублей.

Эта система была разработана Центром организации дорожного движения и в дальнейшем будет использоваться на дорогах Москвы даже после окончания режима карантина. С её помощью будут выявлять автомобили без регистрации в ГИБДД, без полисов ОСАГО, а также водителей, которые являются злостными неплательщиками штрафов.


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