Инспектор ГИБДД запускает на смартфоне приложение «Карантин» и с его помощью выявляет в потоке машин нарушителя.

Сведения об автомобиле передаются полицейским по пути его следования.

Через несколько сот метров нарушителя останавливают.

Полицейские выявляют нарушение карантинного режима и сообщают водителю о том, что через систему фиксации нарушений ему будет выписан штраф на 5 тысяч рублей.







В Москве используется программно-аппаратный комплекс «Карантин», который позволяет отслеживать передвижение автомобилей, владельцы которых не оформили пропуска, разрешающие им передвигаться по городу.Официально этот комплекс был запущен с начала мая, однако власти столицы рассказали о нём лишь сейчас. С его помощью было выявлено 3,7 тысячи нарушителей, которые оштрафованы за нарушение режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации.Комплекс работает следующим образом:Эта система была разработана Центром организации дорожного движения и в дальнейшем будет использоваться на дорогах Москвы даже после окончания режима карантина. С её помощью будут выявлять автомобили без регистрации в ГИБДД, без полисов ОСАГО, а также водителей, которые являются злостными неплательщиками штрафов.